Westerstaketsel gaat (even) weer open EERSTE FASE VAN RENOVATIE NET OP TIJD KLAAR VOOR ZOMERSEIZOEN LEEN BELPAEME

28 juni 2018

02u51 0 Oostende Vanaf zondag 1 juli is het Westerstaketsel in Oostende opnieuw volledig toegankelijk. De eerste fase van de noodzakelijke renovatiewerken is dan achter de rug. Voor het eerst in jaren kan dan iedereen tot het verste punt van het staketsel wandelen. In oktober gaat het staketsel weer een half jaar dicht voor de tweede fase.

Het Westerstaketsel is al een tijdlang niet meer volledig toegankelijk tot grote spijt van veel liefhebbers. Er waren immers structurele werken nodig om de stabiliteit van onder meer de kop te verzekeren. De renovatiewerken gingen in oktober 2017 van start. "In de eerste fase hebben we de kop van het staketsel aangepakt. Tijdens het zomerseizoen leggen we in afspraak met het stadsbestuur de renovatiewerken stil", zegt Jan Goemaere, celhoofd van de cel Havens en Districten Kust.





100 jaar oud

"Op 1 oktober start dan de tweede fase. Die zal duren tot eind mei 2019. Het strekkend gedeelte wordt dan aangepakt, waardoor het staketsel volledig wordt afgesloten. Vanaf volgende zomer zal het dan permanent toegankelijk blijven."





Bij de renovatie worden enkel de aangetaste onderdelen van het staketsel aangepakt. "Het paalwerk is meer dan 100 jaar oud. De constructie wordt niet volledig vernieuwd. We nemen de aangetaste stukken weg en vervangen alles van vloerplanken, over palen en stukschoren tot stutbalken en leuningen", zegt Goemaere. "Wegens duurzaamheidsredenen wordt zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. Niet alles is dus nieuw. De kritieke knooppunten onder de plankenvloer worden met hout- en metaalverbindingen verstevigd. En waar het kan, wordt kophout afgesloten met epoxy tegen verdere aftakeling."





De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid die eigenaar is van het historisch erfgoed.





Beschermd monument

"We investeren meer dan 7 miljoen euro in het Westerstaketsel", laat Vlaams minister van Openbare Werken en Toerisme Ben Weyts weten. "Dit is een van de grootste structuren in zijn soort ter wereld. Nu herstellen we dit visitekaartje voor Oostende opnieuw in ere." Het staketsel is sinds 2008 een beschermd monument en kent een lange geschiedenis. De huidige structuur dateert van 1888 en kwam er toen het voormalige Westerstaketsel meer naar het westen werd verschoven om de havengeul te verbreden. Het staketsel is met een lengte van ca. 650 meter een van de langste ter wereld. Sinds het einde van de 19de eeuw waren er steeds één of meerdere cafetaria's op de kop. In die periode meerden aan de voet van het staketsel ook stoomboten aan die voor een verbinding met Londen zorgden. In de 20ste eeuw werd het Westerstaketsel regelmatig beschadigd door twee wereldoorlogen, de storm van 1953 en een resem aanvaringen.