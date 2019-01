West-Vlaamse comedians slaan handen in elkaar en vormen collectief ‘Jong & Ongeschoren’ Timmy Van Assche

19 januari 2019

17u56 0 Oostende ‘Jong & Ongeschoren’, zo heet het nieuwe comedycollectief uit West-Vlaanderen. De protagonisten van dit ensemble zijn Mohsin Abbas (Oostende), Jarno Boone (Brugge) en Kjen Descheemaecker (Ieper). Ze betreden het podium met elk hun eigen stijl en zorgen voor een anderhalf uur entertainment van de bovenste plank.

Abbas, Boone en Descheemaecker zijn al lang geen groentjes meer in de comedy. Ze zitten alle drie in dezelfde fase in hun carrière en besluiten nu de handen in elkaar te slaan. “We weten dat we elk op onze eigen manier een publiek kunnen boeien. Dat we alle drie van dezelfde provincie zijn, toont aan dat West-Vlamingen mekaar goed verstaan”, knipoogt het trio. “We hebben elk apart een sterke set van een halfuur en dat gieten we samen in een anderhalf uur comedy voor eender welk publiek. De volgorde wijzigen we telkens, maar het concept blijft hetzelfde: elk een halfuur knallen op een podium zodat de toeschouwers een leuke avond hebben. ‘Jong & Ongschoren’ bracht ons samen omdat we gewoon iets willen brengen dat van ons is en dat we volledig kunnen invullen op onze eigen manier. Het feit dat we alle drie op hetzelfde punt staan maakt dat we mekaar ook uitdagen op het podium. Er zal een gezonde concurrentie zijn om mekaar naar een hoger niveau te tillen. We hebben onze eigen ambities en dromen die we momenteel goed aan het najagen zijn. Met dit project willen we gewoon ‘fun’, plezier maken. Geef ons een enthousiast publiek, een micro en wat teusjes en we zorgen voor een spetterende avond met entertainment van de bovenste plank.”

Boone

Maar wie zijn de drie gasten nu echt? Zes jaar geleden zette Bruggeling Jarno Boone als 17-jarige knaap zijn eerste stappen op een podium als stand-upcomedian, waarna hij amper een half jaar later al de publieksprijs won op de Commeere Comedy Cup. Hij bleef zichzelf ontwikkelen als komiek. Zo organiseerde en presenteerde hij ook maandelijks zijn eigen Snuffel Comedy Night in Brugge. Jarno groeide uit naar het medialandschap en werkt nu als publieksopwarmer bij programma’s als ‘Belgium’s Got Talent’, ‘The Voice’, ‘2 tot de 6e macht’ en vele andere. Deze creatieve duizendpoot brengt tijdens zijn shows een harmonie van muziek, verhalen over zijn tijd als reisleider in Portugal, maar vooral heel veel interactie. Hij zoekt het contact met zijn publiek op en zorgt zo voor een leuke sfeer met veel variatie. “De laatste tijd komen de opwarmingen goed binnen. Daarom vond ik dat het tijd was om ook mijn comedy nog eens goed onder handen te nemen”, vertelt Jarno. “Toen Kjen en Mohsin deelnamen aan Humo’s Comedy Cup – en er ook een eervolle vermelding kregen – vonden ook zij dat het tijd was om te ondernemen. We kennen elkaar al even en komen goed overeen, dus die link was snel gelegd.”

Descheemaecker

Kjen Descheemaecker (26) uit Ieper werd in 2016 de beste Vlaamse ‘beatboxer’ en was in dat jaar ook te zien in de liveshows van Belgium’s Got Talent. Hij beatboxt al twaalf jaar en won talrijke wedstrijden. Kjen zocht een manier om beatboxen beter bij het grote publiek te krijgen en schreef daarom ook een grappige act. Een vrij podium op school sloeg zodanig aan, dat hij zich twee jaar later inschreef voor de Commeere Comedy Cup in 2014, waar hij Jarno leerde kennen. De unieke combinatie van beatbox en comedy werd al snel opgemerkt en bezorgde hem een plek in de halve finale van de Radio 2 Humorklas in 2016 en een eervolle vermelding van de jury tijdens de Humo’s Comedy Cup 2018. “Hierdoor besloot ik het heft in eigen handen te nemen en naar buiten te komen met een eigen show. Omdat alleen maar alleen is, vroeg ik Mohsin of hij zin had om mij te vergezellen, waarna we al snel bij het idee kwamen om Jarno ook te vragen. De keuze om samen te gaan touren was logisch, aangezien we niet enkel collega comedians zijn, maar ook gewoon goeie vrienden.”

Abbas

Oostendenaar Mohsin Abbas (30) is een tweetal jaar intensief bezig met comedy. Hij won de publieksprijs van de Commeere Comedy Cup in 2017 en was een leerling van de Humorklas in 2018. Hij werd opgepikt door BureauFauve, dat alle comedians in de portefeuille heeft die een rol speelden in de tv-reeks Bevergem. Mohsin mocht al het voorprogramma verzorgen van toppers zoals David Galle, Piet De Praitere, Gunter Lamoot en meer. Hij brengt een mix van verhalen over verschillende thema’s die deel uitmaken van zijn leefwereld. Zo heeft hij het over zijn Pakistaanse roots, zijn studententijd in Gent en zijn recentste avontuur in de lokale politiek van Oostende (hij zetelt nu als onafhankelijk verkozen Stadsmaker voor Sp.a-Stadsmakers, red.). “Toen Kjen mij vroeg om een eigen concept uit te werken, was ik meteen verkocht. Spelen voor een grote naam is altijd leuk, maar in een collectief als het onze ga je de anderen pushen om net dat extraatje toe te voegen aan je set.”

Boekingen?

Iedereen die een ‘comedy night’ wil organiseren, kan ons boeken. De locatie of setting maken niets uit. Zolang het goed georganiseerd is en het technisch materiaal in orde is, komen we af.” Boekingen en info: jong.ongeschoren@gmail.com of mail@bureaufauve.be.