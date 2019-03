Werkstraf voor assisenveroordeelde met luchtdrukpistool in station JHM

28 maart 2019

15u23 0 Oostende Een 34-jarige man met een zwaar strafblad uit Oostende werd op 27 juni vorig jaar betrapt toen hij met een luchtdrukpistool duidelijk zichtbaar in zijn broek rondliep aan het station. Hij krijgt daar nu een werkstraf van 70 uren voor. F.B. werd in 2011 veroordeeld door het Hof van Assisen tot 6 jaar cel, wegens slagen en verwondingen met de dood tot gevolg op een 70-jarige man.

De man weet nochtans dat hij zich door zijn zware strafverleden geen nieuwe misstappen meer kan veroorloven. F.B. werd al veroordeeld voor geweldsmisdrijven, een overval en stond in assisen terecht omdat hij in oktober 2007 een 70-jarige man doodde door hem te wurgen. Hij werd in 2011 uiteindelijk veroordeeld tot 6 jaar celstraf en 10 jaar ter beschikking stelling van de regering, waar hij dus nog steeds onder valt. Voor de jury was toen niet bewezen dat hij het slachtoffer echt dood wou. De man is sinds 2014 vrij en moet zich dus erg gedeisd houden. Op 27 juni vorig jaar schrokken wandelaars in het Oostendse station erg toen ze F.B. zagen lopen, met een pistool duidelijk zichtbaar in zijn broeksriem. Zijn vriend A.C. die hem vergezelde droeg een dolk en een kniptang. De politie kwam meteen ter plaatse en kon het duo van de trein in het station plukken. “Het bleek uiteindelijk om een luchtdrukpistool te gaan maar de grote vraag blijft waarom hij dat bij had”, sprak de procureur. “Was hij er iets mee van plan? Gelet op zijn strafverleden, want hij is erg gekend, is daar zeker twijfel over”, sprak de procureur. A.C. kreeg bij verstek 4 maanden cel.