Werknemer sterft bij ongeval in recyclagebedrijf DIRK DEBACKERE (56) LAAT VROUW EN TWEE KINDEREN ACHTER SIEBE DE VOOGT EN BART BOTERMAN

10 juli 2018

02u48 0 Oostende De 56-jarige Dirk Debackere uit Jabbeke is gisteren om het leven gekomen na een arbeidsongeval bij de firma Top-Mix langs de Oudenburgsesteenweg in Oostende. Het slachtoffer kreeg een stuk ijzer aan hoge snelheid tegen het lichaam. Hij laat een echtgenote en twee kinderen achter.

Het noodlottige arbeidsongeval gebeurde rond 10.15 uur bij een breekinstallatie voor bouw- en sloopafval. "Uit de installatie is een massief stuk metaal ontsnapt tijdens het verpulveren van beton. Dirk liep op dat moment de trap op richting de besturingscabine en kreeg het stuk vol op de borst. Een collega zag het gebeuren en sloeg meteen alarm", vertelt Gene Maertens, directeur bij Top-Mix. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de installatie stilgelegd. Dirk werd gereanimeerd en naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht. Daar overleed hij echter aan inwendige bloedingen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voert een onderzoek naar de omstandigheden, laat het Arbeidsauditoraat van Brugge weten. De machine was volgens Gene Maertens, directeur van Top-Mix, gekeurd.





Normaal onmogelijk

"Ons bedrijf is diep geschokt door het overlijden van Dirk. Het is een noodlottig ongeval waaraan niemand iets kon doen", zegt Maertens. "Nog nooit is iets uit de installatie gevlogen tijdens het verpulveren van beton of bouwafval. Dat is normaal gezien zelfs niet mogelijk. Toch is een stuk metaal via een holte en na een kaats aan hoge snelheid naar buiten gevlogen. Precies op dat moment liep Dirk voorbij. Enorm noodlottig. Hieraan treft niemand schuld", getuigt Maertens.





Slachtofferhulp

Volgens hem droeg zijn werknemer ook de nodige beschermende kledij. De installatie ligt voorlopig stil. Dirk Debackere was al 5 jaar aan de slag bij Top-Mix. "Ik ken hem persoonlijk al twintig jaar en hij was ook een vriend. Alle collega's zijn diep bedroefd. Het is moeilijk te vatten dat Dirk er niet meer is. We zijn allemaal samengekomen om erover te praten. Onze gedachten gaan vooral uit naar Dirks familie", aldus Maertens. Slachtofferhulp van de politie stond de familie en dichte collega's psychologisch bij na het ongeval. Dirk Debackere laat twee kinderen en een echtgenote achter. Een uitvaartdatum is nog niet bekend.