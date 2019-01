Werken voor verbreding havengeul starten in 2019 Leen Belpaeme

03 januari 2019

Begin 2019 wordt gestart met de verbreding van de havengeul in Oostende en de heraanleg van de Halve Maandijk vlakbij het Visserijdok. De werken kosten 22,6 miljoen euro. De kaaimuren aan het Visserijdok worden gerenoveerd voor 3,4 miljoen euro. Daarnaast wordt een oostelijke kaaimuur in het Vuurtorendok gebouwd, zodat dit dok kan gebruikt worden voor waterrecreatie. De ingreep kost 1,5 miljoen euro. Dit jaar wordt ook een volgende fase van de renovatie van de glooiingen in het getijdegebied van de Noord Ede in de achterhaven uitgevoerd voor 2,7 miljoen euro en wordt de Wandelaarkaai heraangelegd ter hoogte van de nieuwe vismijnsite. “Met meerdere grotere infrastructuurprojecten die zullen starten in 2019 en goed zijn voor een investering van samen meer dan 30 miljoen euro geven we de Haven van Oostende een mooi draagvlak voor haar verdere groei”, licht Vlaams minister Ben Weyts toe. “Met de uitvoering van deze projecten van dergelijke omvang wordt onze haven nóg toegankelijker en concurrentiëler. Investeren in de haven is cruciaal voor de werkgelegenheid in onze regio”, zegt nieuwe schepen Charlotte Verkeyn van N-VA.