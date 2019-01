Werken parking onder zeedijk hervat, stad “zoekt verder naar meer esthetische oplossing” voor liftgebouw Timmy Van Assche

31 januari 2019

14u01 0 Oostende Het Vlaams gewest heeft het licht op groen gezet om de werken aan de parking onder de zeedijk te hervatten. Voorwaarde is wel dat er volgens de vergunning wordt gebouwd. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) benadrukt dat de stad intussen verder zoekt naar een meer esthetische oplossing van het liftgebouw.

Op 14 december 2018 vaardigde de stad Oostende een bevel uit tot onmiddellijke staking van de werken aan het toegangsgebouw van de parking op de Albert I-promenade, tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein. Er werd namelijk vastgesteld dat de werken niet in overeenstemming waren met de vergunning die werd verleend in oktober 2017. Er werden immers uitsparingen voor ventilatieroosters voorzien die niet op de vergunde plannen staan - ze zaten aan de zijkant in plaats van in het dak - en het liftgebouw werd 22 centimeter te hoog uitgevoerd.

Werken hervat

De bouwheer Castelein diende daarop een vraag tot opheffing van het stakingsbevel in bij het Vlaamse departement Omgeving. “De gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur zette het licht op groen om de werken verder te zetten op voorwaarde dat er gebouwd wordt volgens de vergunning. De werf wordt nu vrijgegeven”, laat het kabinet van burgemeester Tommelein weten. “De werken dienen conform de vergunning verdergezet te worden. Niemand is gebaat bij ellenlange procedures waardoor de werf maanden of zelfs jaren onaangeroerd blijft. Bovendien moet de parking tegen de zomer afgewerkt én toegankelijk zijn”, vult schepen van rtuimtelijke ordening Kurt Claeys (Open Vld) aan.

Liftgebouw

En dan is er nog de kwestie van het liftgebouw dat het zeezicht ontneemt van bewoonster Elsie Achtergaele. Burgemeester Tommelein onderstreept dat de stad Oostende een oplossing zoekt. “De situatie laten zoals ze vandaag is, is geen optie. We engageren ons als stad om te zoeken naar een esthetischere oplossing om het leed van de bewoonster te verzachten.”