Werken in de Distellaan na instorten riolering Leen Belpaeme

18 januari 2019

10u40 0

Vanaf maandag 28 januari starten er rioleringswerken in de Distellaan tussen de Duinenstraat en het Distelplein. Na camera onderzoek bleek namelijk dat een gedeelte van de riolering is ingestort. Daarom worden beide riolen in het voetpad verwijderd en zal er een klassieke riolering midden in de rijweg worden geïnstalleerd. Er zal ook van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de aanwezige nutsleidingen waar nodig te vernieuwen. Het einde van de werken is voorzien in juli.