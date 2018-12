Werken gestart van nieuwe studentenkamers en appartementen in Slachthuiskaai Timmy Van Assche

26 december 2018

14u51 2 Oostende In de Slachthuiskaai, in de wijk Hazegras, zijn de voorbereidende werken aan de gang voor de bouw van studentenkamers en appartementen.

De plannen om studentenkamers in de Slachtkuiskaai te bouwen, werden al in 2016 voorgesteld. De eigenlijke bouw zal weldra kunnen starten. De voorbereidende werken zijn alvast begonnen. Concreet komen er op de site - waar vroeger een graspleintje, garageboxen en loods stonden - 48 studentenkamers, verspreidt over vier verdiepingen. Er komt ook een fietsenstalling. Vlak naast de studentenresidentie ligt de campus van hogeschool VIVES, in het vroegere sorteercentrum van Bpost. Sinds 1 september 2018 worden hier lessen georganiseerd. Bouwheer van het project is ION, dat op dezelfde site nog een nieuwbouwproject zal neerpoten. Deze nieuwe residentie, dat de naam Hazee krijgt, telt tien verdiepingen, goed voor twintig appartementen. Er komt ook een handelsruimte. De bouwvergunning is verkregen, volgens de projectontwikkelaar kunnen de werken in het voorjaar starten. Aan de overzijde van de straat, waar nu een kleine parking is, komt een parkje. Niet alleen dit project zal het uitzicht van de wijk Hazegras veranderen. Op de site van de hotelschool aan het station komt een nieuwe wijk. Groep Degroote bouwt er 485 flats, een hotel, winkels en een groot plein. Vooral de twee ‘sky towers’ - een toren van 100 meter, een tweede van 85 meter - zullen de skyline van Oostende voorgoed veranderen. De eerste toren is af in 2023.