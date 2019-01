Werken aan warmtenet in Konterdamkaai gaan verder, fietsers moeten omleiding volgen Leen Belpaeme

14 januari 2019

14u06 0 Oostende Vanaf vandaag maandag 14 januari start een volgende fase van de werken in de Konterdamkaai. Er wordt gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Berthe Tratsaertstraat. Deze fase zal tot begin maart duren.

Tijdens deze fase blijft doorgaand autoverkeer in beide richtingen mogelijk. Het zijn vooral fietsers die hinder zullen ondervinden. Er zal onder andere gewerkt worden op het fietspad waardoor er geen doorgaand fietsverkeer mogelijk is. Fietsers kunnen gebruikmaken van de onverlichte omleiding door het Maria-Hendrikapark of van de fietsomleiding langs de Verenigde-Natieslaan. Door de werken is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk van de Berthe Tratsaertstraat naar de Konterdamkaai en omgekeerd. Vanaf maart start aansluitend dan fase vier van de werken waarbij de Konterdamkaai opnieuw afgesloten wordt voor alle doorgaand verkeer. Het ziekenhuis en de gebouwen van de NMBS en Infrabel blijven bereikbaar via het Van Glabbekeplein. Bezoekers en patiënten van het ziekenhuis moeten via de Gouwelozestraat rijden. In deze fase is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Er wordt verwacht dat fase 4 tegen de paasvakantie zal afgerond zijn.