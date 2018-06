Werftoilet brandt uit 18 juni 2018

Op de Gistelsesteenweg in Oostende is zaterdag rond 18 uur brand ontstaan op een werf. De brandweer stelde vast dat een werftoilet in brand stond. Ze konden het vuur snel doven, maar het toilet raakte wel volledig vernield. De oorzaak is onduidelijk. (MMB)