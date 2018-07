Wereldpers pikt verhaal van hoogbegaafde Laurent (8) op 05 juli 2018

02u30 0 Oostende Het verhaal van Laurent Simons, de jongen die op 8-jarige leeftijd onlangs zijn middelbare schooldiploma behaalde, gaat de wereld rond. Kranten en nieuwswebsites uit alle hoeken van de wereld pennen maar wat graag over de in Oostende geboren Laurent, die een IQ heeft van minstens 145.

De Britse BBC, het Spaanse El Observador, het Slovaakse Pravda, het Australische ABC en nog eens resem Afrikaanse, Thaise, Chinese en Vietnamese sites zijn maar enkele media die het nieuws brengen. In Amerika bracht CBS zelfs een videoverslag tijdens het journaal. "We krijgen heel wat interviewaanvragen, we schrikken er wel van. Zo komt deze week RTL Duitsland langs voor een tv-interview", vertelt papa Alexander Simons.





Vreemde talen

"Ja, het is schrikken hoeveel media op het verhaal springen. Ik print alle artikels die verschijnen uit om ze als herinnering bij te houden. Maar toen we afgelopen zondag terugkeerden van een dagje Disneyland, kon ik het aantal sites die over Laurent hadden bericht niet meer bijhouden. Het zijn er gewoon te veel. Ik zie artikels in talen die ik helemaal niet begrijp. (lacht) Alleen zijn naam en zijn leeftijd en IQ kan ik ontwaren. Het is wel een leuke ervaring, vooral voor Laurent zelf. Maar straks laten we dit allemaal een beetje rusten."





Laurent Simons werd geboren in Oostende en volgde les in basisschool Stene. Intussen is hij samen met zijn ouders in de buurt van Amsterdam verhuisd, omdat zij er allebei werken. (TVA)