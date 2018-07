Wellingtonrenbaan vroeger open voor WK-match tegen Brazilië 06 juli 2018

Het evenement 'To Russia with love' in de Wellingtonrenbaan, waar de wereldbekerwedstrijden van de Rode Duivels worden getoond, opent vroeger dan gewoonlijk de deuren. Vandaag kan je al om 18.30 uur binnen om de WK-sfeer op te snuiven. De kwartfinale van België tegen Brazilië start om 20 uur. Dj DiMaro zorgt voor de afterparty. Er worden 8.000 voetbalfans verwacht. Meer op de wkinoostende.be. (TVA)