Wellicht trajectcontrole op Elisabethlaan MAARTREGEL MOET AANTAL ONGEVALLEN DRASTISCH VERMINDEREN LEEN BELPAEME

30 juli 2018

02u27 0 Oostende Het aantal (ernstige) ongevallen op het kruispunt van de Elisabethlaan met de Gistelsesteenweg loopt de spuigaten uit. Om laagvliegers een halt toe te roepen en de veiligheid op het kruispunt te verhogen, onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) of er trajectcontrole ingevoerd kan worden.

De afgelopen maanden gebeurden er opnieuw enkele ongevallen op het kruispunt vlak bij de Kennedyrotonde, dikwijls met zware verkeershinder tot gevolg. Zo waren er in april twee incidenten kort na elkaar en eind vorig jaar werd onder meer een bromfietser van de weg gemaaid. In maart 2017 ging een auto over de kop en belandde 20 meter verder. Volgens cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gebeurden er tussen 2011 en 2016 maar liefst zeven letselongevallen op het kruispunt, waarbij tien lichtgewonden vielen.





Toch is het kruispunt officieel geen zwart punt. In die zes jaar tijd vielen er immers geen doden of zwaargewonden. Er liepen wel klachten en meldingen binnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over conflicten op dit punt. Daarom schiet het Agentschap in actie en onderzoekt het verschillende mogelijkheden om de veiligheid er te verbeteren. "De meeste ongevallen gebeurden met personenwagens die de Elisabethlaan vanop de Kennedyrotonde overstaken en tegen auto's botsten die vanuit Mariakerke kwamen", zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Verstreken (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister Weyts. "Hierbij gebeurde het vaak dat auto's weggeslingerd werden, wat een gevaarlijke situatie opleverde voor de fietsers die dicht bij het kruispunt stonden te wachten." Het AWV nam intussen al enkele kleinere maatregelen. "Om de fietsers op een veiligere afstand van het verkeer te laten wachten, werd de stopstreep voor fietsers komende vanuit de Gistelsesteenweg al verder van het kruispunt gemarkeerd. Ook de paal met drukknop zal verder van het kruispunt worden geplaatst", aldus Verstreken.





Onaangepaste snelheid

In mei werd er een overleg georganiseerd tussen de stad en het AWV. Daar werd onder meer afgesproken dat er in het najaar nieuwe kruispunttellingen worden ingepland. Vooral de onaangepaste snelheid van vele bestuurders is de boosdoener, blijkt nog uit het antwoord van de minister. "Voertuigen die op de Elisabethlaan rijden, komende van de Sint-Janskerk beginnen op te trekken na de flitspaal. Bepaalde voertuigen komende van de Kennedyrotonde die linksaf willen slaan richting Gistelsesteenweg, schatten de snelheid van het tegemoetkomende verkeer verkeerd in. Er zal daarom worden onderzocht of de Elisabethlaan in aanmerking komt voor een trajectcontrole", aldus de minister.