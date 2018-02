Wegpiraat vindt 3,5 jaar cel te zware straf 28 februari 2018

02u47 0

Een 63-jarige Oostendenaar heeft in de rechtbank strafvermindering gevraagd voor een lange reeks verkeersovertredingen begin vorig jaar. De zestiger kreeg eerder bij verstek een effectieve celstraf van 3,5 jaar, een rijverbod van 13 jaar en een geldboete van 24.000 euro. Zijn Jaguar werd bovendien verbeurd verklaard. Sinds vorig weekend zit de man in cel. "Als hij in de gevangenis zit, dan komt het inzicht ", sneerde de politierechter. P.M. reed onder meer rond met een niet-verzekerd én niet-gekeurd voertuig. Bovendien was hij dronken én mocht hij dat moment eigenlijk niet met de wagen rijden. Het was ook al de 16de keer dat de man voor de rechter stond. "Mijn cliënt beseft dat hij fouten heeft gemaakt", pleitte zijn advocaat . "We vragen dan ook een mildere straf." Uitspraak op 19 maart. (MMB)