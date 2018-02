Weerspannig na vluchtmisdrijf 12 februari 2018

In de Karel Janssenlaan in Oostende heeft de politie zaterdag na middernacht een autobestuurder tegengehouden, die net een ongeval had meegemaakt en vluchtmisdrijf had gepleegd. De man weigerde de ademtest en gedroeg zich weerspannig. Hij mocht ontnuchteren in de politiecel en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. (JHM)