Weer vandalisme bij Pegasus 28 augustus 2018

02u29

De school Pegasus heeft afgelopen weekend opnieuw ongewenst bezoek gekregen. Vandalen braken enkele lockers open en gooiden de inhoud in het rond. Eind juli werd er al eens ingebroken in de lerarenkamer en werden de computers besmeurd. Directeur Jean Surmont: "We hebben de politie gevraagd een extra oogje in het zeil te houden. We nemen sowieso maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen. Of althans maatregelen die ervoor zorgen dat vandalen op het schoolterrein niet onbekend kunnen blijven. " (BBO)