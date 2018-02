Weer recordjaar voor Kusttram: nu 16,5 miljoen reizigers 01 februari 2018

In 2016 zette de Kusttram al een record neer met ruim 15 miljoen reizigers. In 2017 deed de Kusttram er nog een schepje bovenop. In totaal spoorden er vorig jaar 16,5 miljoen reizigers langs de kust. Dat komt neer op een stijging met 10 procent. "Steeds meer mensen laten zich verleiden door de snelle en comfortabele dienstverlening van de Kusttram", stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tevreden vast. Afgelopen zomer evenaarde de Kusttram met ruim 4 miljoen reizigers de recordcijfers van juli en augustus 2016. Ook tijdens het voor- en najaar trok de Kusttram heel wat extra reizigers aan. Vooral de maand april was een topper. 30 procent extra reizigers vonden hun weg naar de Kusttram. De kust profiteerde toen van een droge paasvakantie en van een hoge bezettingsgraad van de hotels. "De Kusttram breekt record na record en toch is er nog groeipotentieel. We bestellen gloednieuwe Kusttrams om nog meer mensen een nog betere dienstverlening aan te bieden", zegt Weyts nog.





(LBB)