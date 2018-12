Wéér boete en rijverbod voor voetballer El Ghanassy (28) na zoveelste snelheidsovertreding Mathias Mariën

10 december 2018

10u47 0 Oostende Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is in de Brugse politierechtbank voor de zoveelste keer veroordeeld voor een snelheidsovertreding. De flankaanvaller werd geflitst in de bebouwde kom in Oostende en betaalde de voorgestelde minnelijke schikking niet. “Door zijn verhuis naar verschillende ploegen ontstond er een hele tijd een administratieve rompslomp”, zegt zijn advocaat.

El Ghanassy is ondertussen een vaste klant in de Vlaamse politierechtbanken. De gewezen Rode Duivel liep in totaal al meer dan vijftien veroordelingen op voor de politierechtbank. Op 12 oktober werd zijn Porsche Carrera nog definitief verbeurd verklaard. Ook voor het rijden zonder rijbewijs liep de speler van het Saudische Al-Raed al meermaals tegen de lamp.

Vanochtend was de voetballer te gast in Brugge. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat en moest zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding in Oostende. Op 2 maart 2017 werd El Ghanassy in Oostende geflitst aan 64 kilometer per uur in de bebouwde kom. De voorgestelde minnelijke schikking bleef onbeantwoord, waardoor de zaak voor de politierechtbank kwam. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de voetballer op het moment van de feiten eigenlijk niet mocht rijden. Hij moest zijn theoretisch en praktisch rijexamen nog afleggen na een eerdere veroordeling.

“Zijn dossier is weinig sympathiek”, besefte advocaat Brecht Maus. “Maar door de vele transfers naar verschillende ploegen is er een administratieve rompslomp ontstaan. Als mijn cliënt de boete gewoon had betaald, dan stonden we hier vandaag niet.” De advocaat stelde omwille van de vele veroordelingen in de Brugse politierechtbank voor om de zaak door een Franstalige rechtbank te laten behandelen. Daar ging de rechter echter niet op in.

Over de overtreding op zich bestond weinig discussie. De politierechter veroordeelde El Ghanassy alles samen tot een geldboete van 4.200 euro en zes maanden rijverbod, waarvan drie maanden met uitstel. Volgens zijn advocaat heeft El Ghanassy tot vandaag zijn opgelegde proeven nog steeds niet afgelegd.