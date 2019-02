Watertoren wordt gerestaureerd zonder klimmuur Leen Belpaeme

28 februari 2019

Het schepencollege heeft het dossier opgestart voor de renovatie van de oude watertoren in Oostende.

Er waren door de jaren heen heel wat ideeën voor de invulling van de watertoren van een archief tot een horecazaak, maar in de vorige legislatuur werd aangekondigd dat hier een klimmuur zou ingericht worden. Het dossier moest echter lang wachten op de toekenning van subsidies vanuit de Vlaamse overheid om het erfgoed te restaureren. Toen de premie in 2017 werd toegekend moest het dossier terug in gang gestoken worden, maar een concrete uitvoering kwam er niet meer. Het nieuwe schepencollege heeft nu beslist om de restauratie te starten, zonder de invulling als klimmuur. Een restauratie dringt zich dan ook al langer op. “We gaan de klimmuur nog niet bouwen, maar we zullen er wel voor zorgen dat er de klimmuur er eventueel nog kan komen. Dit zou 500.000 euro kosten. Dat is veel geld. We willen eerst kijken naar de budgettaire situatie van de stad en spelen daarom op veilig. Ik begrijp dat de betrokken clubs ontgoocheld zijn, maar in het vorige bestuur is er iets beloofd zonder hier budgetten voor te voorzien”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA) De totale kostprijs is 2,9 miljoen euro en de werken zouden in 2020 kunnen uitgevoerd worden.