Watersportverbod op kanaal opgeheven: Walvissloepenrace gaat door 24 augustus 2018

02u37 0 Oostende Goed nieuws voor roeiclub KRNSO, want de Walvissensloeprace kan doorgaan. Er mag opnieuw geroeid worden op het kanaal Oostende-Plassendale. In dat deel van het kanaal zouden er geen blauwalgen meer zijn. Het verbod op roeien of kajakken blijft wel gelden op het kanaal tussen Beernem-Plassendale.

Gouverneur Carl Decaluwé heeft gisteren een besluit ondertekend waarin de maatregelen worden opgeheven. "Oef", weerklinkt het vanuit de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (KRSNO). "Op zaterdag is er de Walvissloepenrace waarbij een twaalftal bedrijf het tegen elkaar opnemen. Het was bang afwachten, want het evenement dreigde afgelast te worden. Een grote opluchting dus, want de Walvissloepenrace is voor ons een grote bron van inkomsten", zegt voorzitter Daniël Deweert. De organisatie van de Walvissloepenrace, een team van dertig man, was gisteren druk in de weer om alles op tijd klaar te krijgen. Ook vandaag wordt met man en macht verdergewerkt. "We wisten niet of de race kon doorgaan, dus hebben we bepaalde bestellingen zo lang mogelijk uitgesteld. Maar alles komt in orde voor zaterdag", verzekert Deweert.





Nu het verbod is opgeheven, kan de roeiclub ook opnieuw trainen. "Want eind september is er het BK roeien in Hazewinkel. Fysieke trainingen aan land zijn niet hetzelfde. Nu heerst er bij ons vooral opluchting", aldus Deweert. Het verbod op zachte recreatie zoals roeien of kajakken blijft wel gelden op het kanaal tussen Beernem-Plassendale. "Want de waterkwaliteit is daar nog steeds ondermaats vanwege de blauwalgen. Risico's voor de volksgezondheid kunnen we nietnemen", reageert gouverneur Carl Decaluwé nog. (BBO)