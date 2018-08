Watersport en visserij tot nader order verboden 23 augustus 2018

02u33 0 Oostende Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft gisteren watersportrecreatie en visserij op de Spuikom tot nader order verboden wegens gevaren voor de gezondheid. Watersportclubs zoeken creatieve oplossingen.

"Onze watersportkampen kunnen de volgende dagen jammer genoeg niet doorgaan in de Spuikom", zegt verantwoordelijke Arlette Reynaert van Watersport Oostende Spuikom. Na overleg met het stadsbestuur mochten de dertig aanwezige kinderen als alternatief gratis de Mercator bezoeken. "En donderdagmorgen bezoeken we het zandsculpturenfestival. In de namiddag gaan we toch aan watersport doen, maar bij Ostend Sailing op het strand. Het is dus even behelpen, maar we zijn flexibel", aldus Reynaert.





Ook de jeugddienst van Bredene was gisteren met zo'n dertig kinderen naar de Spuikom getrokken. "We wilden kajakken en suppen, maar we zijn zelfs niet op het water geraakt. Gelukkig konden we terecht in basisschool Duinen in Bredene, waar de speelpleinwerking aan de slag is. We keren op 30 augustus terug met de groep", zegt Sophie De Meere, hoofd van de Bredense jeugddienst.





Ook voor Erik Lamoot, voorzitter van surfclub V.W.W. Inside-Outside, komt het recreatieverbod ongelegen. "Maar goed, we kunnen geen risico's nemen. Kinderen mogen niet blootgesteld worden aan mogelijke toxines van algen", zegt Lamoot. "De monitoren van onze kampen zijn inventief geweest en hebben spellen voor aan wal bedacht. De volgende dagen kunnen we gelukkig verhuizen naar onze 'Outside'-locatie op het strand. Weliswaar een logistiek zware opdracht, maar de kampen komen dus niet in het gedrang", besluit Lamoot.





Maandag evalueert het stadsbestuur de situatie. (BBO)