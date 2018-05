Wateroverlast in centrumstraten, maar veel minder ellende dan zondag 01 juni 2018

02u42 0 Oostende Het was gistermorgen even vrezen voor een zondvloedscenario zoals op zondagmiddag, waarbij sommige wijken in Oostende en Bredene volledig blank stonden.

Bij de brandweer was het gisteren rond 9 uur alle hens aan dek toen de onweersbuien vanuit het binnenland over de regio trokken. De brandweer van Oostende kreeg in totaal zeventien oproepen voor wateroverlast waaronder in de Kapellestraat, de Adolf Buylstraat, de Langestraat, Aartshertoginnestraat, het Wapenplein en de Louisastraat. "Maar vergeleken met de driehonderd oproepen van zondag, valt dat erg goed mee. Dit keer ging het om enkele ondergelopen kelders en liftkokers. Al was het wel even druk omdat de oproepen tegelijkertijd binnen kwamen", zegt postoverste Michael Gonzales van de Oostendse brandweer. Ook elders in de regio was er wateroverlast. Zo liep een ondergrondse garage nabij de havengeul in Nieuwpoort vol en had de brandweer enkele uren nodig om die leeg te pompen. Bij basisschool De Negensprong in Koekelare, in de Ichtegemstraat, stond ook een kelder onder water. "Oorzaak was een defecte buis waardoor water binnenstroomde. We konden voorkomen dat het water steeg tot aan het gelijkvloers door het samen met de brandweer weg te pompen. Alle lessen gingen gewoon door en echte schade liepen we niet op", zegt directeur Joeri Uyttenhove.





Voorts liepen ook in Keiem twee kelders onder, net zoals een kelder in Diksmuide. Maar extreme waterschade bleef uiteindelijk uit. Over de erkenning van de stortbui van zondag in Bredene en Oostende als ramp is nog niets beslist. (BBO)