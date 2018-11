Waterlek spuwt water metershoog lucht in 22 november 2018

In de Nieuwpoortsesteenweg was er gisteren een groot waterlek ontstaan door foutgelopen graafwerken. Een aannemer raakte rond 14 uur per ongeluk een waterleiding. Volgens de politiespoot het water drie verdiepingen hoog. De watermaatschappij was echter vrij snel ter plaatse en na tien minuten was het lek gedicht. De politie sloot tijdens de werkzaamheden de Nieuwpoortsesteenweg in beide richtingen af. (BBO)