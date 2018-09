Wat schaft de kaft in De Grote Post? SCHOOLBOEKEN KRIJGEN ORIGINEEL JASJE IN CULTUREEL CENTRUM LEEN BELPAEME

03 september 2018

02u30 0 Oostende Schoolboeken kaften is een taak die in het ene gezin met meer plezier vervuld wordt dan in het andere. De Grote Post stelde gisteren ondertussen al voor de vierde keer haar gebouwen en vrijwilligers ter beschikking om zowel ouders als kinderen op weg te helpen bij de start van het schooljaar.

Zo'n 40-tal gezinnen kwamen gisteren langs in De Grote Post. Niet voor een voorstelling of een concert, maar om de schoolboeken van de kinderen een originele look aan te meten. Terwijl sommige kozen voor een sobere look, trokken andere kinderen dan weer alle registers open en gingen aan de slag met stempels, kleurrijke tape, houten letters en blinkende stickers. Alles was voorhanden om de creativiteit bot te vieren en de leukste schriftjes te maken om mee naar de start van het nieuwe schooljaar te trekken. De vrijwilligers van De Grote Post stonden in voor de deskundige kaften. Iedereen heeft zo zijn eigen techniek om schoolboeken van een jasje te voorzien. Benita Van der Burg-Zethoven kafte gisteren al zo'n 20 boeken. Ze had het wel al vaker gedaan voor haar eigen kinderen en nu is het al het derde jaar dat ze ook in De Grote Post gezinnen helpt.





"In het begin is het altijd weer even zoeken, maar ondertussen zit het alweer in de vingers", vertelt de vrijwilligster. Ze zag een gevarieerd publiek langskomen. "Veel ouders kaften niet graag of hebben er geen tijd voor. Het pakt dan ook wel wat tijd in beslag, zeker als je enkele kinderen hebt. De kinderen kunnen hier een eigen kleurtje kiezen en dit jaar hebben we ook speciaal kaftpapier met een tekening. Dat valt zeker in de smaak omdat het uniek is", zegt Benita nog.





Babbeltje slaan

Aïsha Deleye (16) komt al voor de derde keer naar De Grote Post met haar boeken. De leerlinge Wetenschappen-Wiskunde in het Sint-Andreasinstituut moet acht boeken kaften.





"Het is gemakkelijk omdat ze hier kaftpapier hebben en terwijl ze het kaften, slaan we een babbeltje. Je ziet ook hoe ze het doen, maar zelf lukt het me nog niet zo goed", lacht Aïsha. Ze maakte zelf ook een etiket en koos voor het kaftpapier met cactussen.





Papa Johan Verstraeten kwam gisteren ook met zijn kinderen Jessica en Joris langs in De Grote Post. "Het is leuk dat ze dit organiseren. Het is eens een ander kaftpapiertje en de kinderen kunnen zelf wat fantasietjes aanbrengen. Meestal komt er doorheen het jaar wel wat extra versiering bij, maar nu kunnen ze nog voor de school start al iets leuks doen." Johan krijgt hulp van een vrijwilliger om de 15-tal boeken in een jasje te steken.





Ouders of leerlingen die ook nog een origineel papiertje rond hun schoolboeken willen, kunnen vandaag nog terecht in De Grote Post tussen 15.30 en 17.30 uur.