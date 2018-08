Wandelen van zitbank naar zitbank 'ZILVERROUTES' HOUDEN SENIOREN IN BEWEGING LEEN BELPAEME

16 augustus 2018

02u23 0 Oostende Oostende wil senioren in beweging houden en heeft daarvoor nu Zilverroutes uitgewerkt. Dat zijn zes wandeltrajecten in de binnenstad tussen 1,6 tot 3,4 kilometer. Elke route is zo uitgestippeld dat je wandelt van zitbank naar zitbank met telkens maximum 250 meter afstand tussen de rustpunten.

In Oostende lopen al een tijdje de succesvolle Zilversessies waarbij minder mobiele senioren samen in beweging blijven. Daarnaast werd nu ook in het kader van 'Beweeg aan Zee' van het Europees project SAIL de Zilverroutes uitgewerkt. SAIL staat voor Stay Active en Independent for longer. "Senioren langer actief en onafhankelijk houden, dat is het doel. Dit om enerzijds de levenskwaliteit en het welzijn te verbeteren en anderzijds om de druk op onze zorgsystemen te verminderen", legt schepen voor Seniorenbeleid Nancy Bourgoignie uit. De nieuwe Zilverroutes werden gemaakt op maat van de minder mobiele senioren. "Er zijn zes wandelroutes uitgewerkt met verschillende afstanden, van 1,6 en 3,4 kilometer. Bij elke route wordt ook aangegeven om hoeveel stappen het dan gaat. De wandeling is telkens een lus, zodat iedereen op gelijk welk punt de wandeling kan starten. De routes zijn niet toevallig in de binnenstad uitgewerkt. Uit het ouderenbehoeften-onderzoek bleek immers dat senioren uit deze wijk het minst bewegen in vergelijking met de andere wijken van de stad. De wandelroutes zijn uitgestippeld in een brochure. Per route is er een zitbankenplan, waar ook op staat aangeduid waar de openbare toiletten en de AED-toestellen zich bevinden. De wandeling werd zo uitgestippeld dat de afstand tussen twee rustplaatsen maximaal 250 meter is. De afstand tussen de banken staat ook telkens aangegeven. Zo kan iedereen weer meer bewegen, volgens de eigen mogelijkheden."





Zilversessies

De brochure zal nu verspreid worden op plaatsen waar senioren vaker komen. "We zullen de brochure aanbieden in openbare gebouwen, ontmoetingscentra, serviceflats, woonzorgcentra, maar ook bijvoorbeeld in apothekers. We hopen zo veel mogelijk mensen op de been te krijgen met dit laagdrempelig initiatief. De Zilversessies zijn al een succes, met telkens een 30-tal deelnemers die in groep bewegen", zegt de schepen nog. Elke week kunnen senioren tijdens de Zilversessies genieten van een wandeling langs de zitbanken doorheen de binnenstad en dit onder begeleiding van een professionele beweegcoach.





Zij laat hen een gevarieerde en gezonde mix van oefeningen uitvoeren op en aan zitbanken en ander aanwezig straatmeubilair, zoals verlichtingspalen, relingen, trappen en dergelijke. Op die manier worden cardiovasculaire en spierversterkende oefeningen gecombineerd.