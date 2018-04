Waar studie en leute samen horen TWEE SCHOLEN UIT REGIO MAKEN KANS OP TITEL STRAFSTE SCHOOL LEEN BELPAEME EN GUDRUN STEEN

26 april 2018

02u42 0 Oostende De Studio in Oostende en 't Saam campus Cardijn in Diksmuide zijn de enige twee scholen uit onze regio die kans maken op de titel Strafste School van Vlaanderen. MNM dj Tom De Cock en online icoon Nora Gharib kwamen samen met filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah naar Diksmuide en Oostende.

Op 3 mei weten we wie van de vijftien finalisten een schooljaar lang de titel 'Strafste school van Vlaanderen' mag dragen. Initiatiefnemer van de wedstrijd is MNM die gisteren een delegatie stuurde naar de twee scholen in onze regio. Het viertal startte zijn jurybezoek in 't Saam campus Cardijn waar ze aan boord kwamen van een vliegtuig. Piloten van dienst waren directeur Bart Laleman en zijn adjunct Tommy Es. Alle leerlingen waren opgetrommeld om hun enthousiasme te tonen met muziek, geluid en geroep. Een kinderdroom kwam uit toen Tom De Cock met een tractor mocht rijden, hilariteit alom toen het kwartet een klauterparcours om het snelst moest afwerken en ambiance troef toen twee rappende leerlingen de hele school op de dansvloer kregen.





Korte tijd

"Leerkrachten Xandrien Depickere en Charlotte Tommeleyn hadden op zeer korte tijd het hele scenario klaar", weet directeur Laleman. "Het is fantastisch hoe zo'n actie de school samenbrengt. Leerkrachten, leerlingen en uiteraard ook de directie vormen samen één team en dat hebben we tijdens het jurybezoek getoond. Nu duimen dat we volgende week als winnaar uit de bus komen."





Daarna ging het naar De Studio in Oostende. Deze secundaire methodeschool werd twee jaar geleden uit de grond gestampt en telt 80 leerlingen in het eerste en tweede jaar. Ze werden ontvangen aan de deur met een ingetogen versie van Seven Nation Army op de ukelele en turnende leerlingen in de gang. De juryleden konden zelf voor hun entree kiezen en dat varieerde van een koprol tot een molentje. Op de speelplaats toonden de leerlingen waar hun school voor staat. "Ze toonden wat we hier niet doen en dat zijn examens, we hebben ook geen vaste uren of een schoolbel. Wat we wel doen is de leerstof aanbrengen in projecten zoals het organiseren van een eroticabeurs. De leerlingen werden zo ondergedompeld in de wetenschap rond veilig vrijen", vertelt directeur Lodewijck Jonckheere.





Veldslag

De leerlingen hadden zich zelf ingeschreven voor de Strafste School en hebben ook alles zelf voorbereid. "Het idee was dat de juryleden net als de leerkrachten niet zomaar aan de zijlijn bleven staan. Ze moesten zelf enkele opdrachten uitvoeren zoals een toren maken met stokjes en ze deden mee in een veldslag tussen de Germanen en de Romeinen met een harnas en wapens uit karton. Dat hadden ze nog niet meegemaakt."