Waan je echte held op The Color Run

The Color Run komt op 1 juli terug naar Oostende en wordt dit jaar nóg spectaculairder met The Color Run Hero Tour.





The Color Run is een loop over 5 kilometer waarbij duizenden deelnemers allen in een wit T-shirt starten en elke kilometer een wolk van kleurenpoeder over zich heen krijgen. Een echte 'wedstrijd' is het niet, want er is geen tijdsopname. The Color Run draait puur om plezier maken. Nieuw dit jaar is het 'Hero'-thema. De deelnemers zullen als ware helden de meest kleurrijke kilometers van hun leven lopen. Daar hoort uiteraard ook een gloednieuw startpakket bij. Iedere The Color Runner ontvangt bij zijn inschrijving een T-shirt, een startnummer, een headband en een 'tattoo'. Bij de finish ligt er voor alle helden/lopers een eigen zakje kleurenpoeder én een unieke medaille klaar. De inschrijvingen zijn geopend via www.thecolorrun.be. (LBB)