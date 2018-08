Waaghalzerij of circus? Beslis zelf VEELGEPREZEN CIRQUE BERSERK KOMT NAAR KURSAAL TIMMY VAN ASSCHE

23 augustus 2018

02u33 0 Oostende Cirque Berserk komt in de herfstvakantie voor de allereerste keer naar ons land. Het Kursaal krijgt de primeur. Verwacht je aan messenwerpers, clowns, stuntmannen en vooral, 'the globe of death'. "Ja, deze show is geschikt voor kinderen", benadrukt het Kursaal.

Het programma van het Kursaal staat het hele jaar door bol van de voorstellingen en optredens van grote nationale en buitenlandse artiesten, zoals Dionne Warwick, Ry Cooder en Brit Floyd. Maar van vrijdag 26 tot en met woensdag 31 oktober kan je er een compleet ander soort show zien.





Cirque Berserk (het Engelse woord 'berserk' betekent zoveel als 'gek' of 'dolgedraaid') werd vijf jaar geleden aan de andere kant van het Kanaal opgericht. 'Real circus made for theatre', luidt hun slagzin. De Britse pers is unaniem lovend over de show. Kranten als The Times, The Telegraph, Manchester Evening News, Birmingham Mail, Sunday Mirror en Daily Express geven steevast hoge scores en positieve commentaren.





Knettergek

"Het is geen traditioneel circus, wél een niet te beschrijven, knettergekke bedoening. Eeuwenoude vaardigheden en tradities van circusgezelschappen worden gecombineerd met hedendaagse, adembenemende acts en technieken", vertelt Kateryna Kroshka van het Kursaal. "35 topartiesten brengen meer dan dertig acts in één show. Denk aan jongleurs, acrobaten, clowns, messenwerpers en ervaren stuntmannen. Uiteraard is er ook ruimte voor flink wat humor."





Absolute blikvanger is toch wel de zogenaamde 'globe of death'. In een gesloten metalen kooi rijden tot wel vier motorrijders tegelijk en kort achter elkaar razendsnel rondjes. Levensgevaarlijk, maar wel bijzonder spectaculair. "We willen tijdens de herfstvakantie een extra toeristische attractie aanbieden. Deze show is geschikt voor kinderen, wat perfect aansluit bij het jaarlijkse evenement 'Er was eens...'", zegt Jonas Schoonbaert van het Kursaal. "Het is circus in zijn rauwste en meest pure vorm." De show wordt ook ondergedompeld in een speciaal halloweensfeertje.





Tickets en prijzen

De voorstellingen beginnen steeds om 20 uur, en behalve op vrijdag ook om 15 uur om jonge gezinnen te lokken. Ticketprijzen variëren van 33 tot 48 euro. Kinderen tot 13 jaar krijgen 25 procent korting. Ook voor groepen zijn er speciale kortingen. De show duurt zo'n anderhalf uur. Info: www.kursaaloostende.be.