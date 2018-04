Vzw Restart draagt archief over aan Stadsmuseum 17 april 2018

02u39 1

De vzw Restart, die al sinds 2013 ijvert voor een nieuwe ferryverbinding met Engeland, heeft een groot deel van haar archief aan Stadsmuseum De Plate overhandigd. Voorzitter Jean-Pierre Falise van de Plate nam de collectie in ontvangst in het bijzijn van een ruime delegatie. "Foto's, krantenartikels, vlaggen, correspondentie met Ramsgate en andere herinneringen worden opgenomen in de museumcollectie. Zo krijgt Restart alvast een mooi plaatsje in de rijke geschiedenis van onze stad", vertelt Danny Drooghenbroodt van de vzw. De items worden nu tentoongesteld in het museum in de Langestraat 69.





De overhandiging vond plaats tijdens een laatste stickerruilmoment. In 2017, ter herinnering van de RMT en overzet naar Engeland, lanceerde Restart een stickerboek met zo'n 280 foto's van alle schepen die ooit de tocht maakten. In totaal werden er 600 stickerboeken gedrukt nadat er meer dan een jaar lang onderzoek werd verricht naar foto's en info over het rijke RMT-verleden. "Zo'n tachtig bezoekers daagden op tijdens een laatste ruilmoment om het boek compleet te krijgen", vervolgt Drooghenbroodt. "We mogen zeker spreken van een succes. Iedereen kon het boek vervolledigen door te ruilen, maar ook omdat alle overblijvende zakjes met stickers werden verkocht. De nog ontbrekende stickers kunnen nog bijbesteld worden bij de drukker." (TVA)