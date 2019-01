Vzw Restart blijft positief over komst ferrylijn naar Oostende: “Nog een beetje geduld” Leen Belpaeme

10 januari 2019

14u58 0

De vzw Restart passenger ferryline between Oostende and England blijft hoopvol voor de komst van een nieuwe ferrylijn met Ramsgate en verdedigt Seaborn Freight. Het bedrijf ligt de voorbije weken onder vuur in Engeland nadat het een overheidscontract binnenhaalde. Er is weliswaar ongerustheid omdat er nog geen schepen zijn en omdat het bedrijf geen ervaring heeft in de sector. “Er worden tegenwoordig een aantal zinnige maar veel meer onzinnige zaken vertelt over Seaborne Freight”, laat de vzw weten. Volgens Restart is het logisch dat Seaborn geen enkel schip bezit. “De meeste ferrymaatschappijen bezitten geen schepen omdat de schepen gecharterd (gehuurd) worden. Ook de zeer grote maatschappijen charteren een aantal schepen volgens noodzaak. Per maand bedraagt de charterkost ongeveer 300.000 tot 400.000 euro of 10000-15000 euro per dag. Twee schepen 3 maanden op voorhand klaar hebben aan de kade zou de firma direct miljoenen euro’s kosten, zonder enig zicht op inkomsten. Dit zou pas slecht beleid zijn. We zijn er wel van overtuigd dat ze opties op schepen hebben. Die schepen moeten dan enkele weken voor de start van de dienst opgeleverd worden.” Over de financiële capaciteit heeft woordvoerder Danny Drooghenbroodt geen informatie. “Maar we gaan er van uit dat de Britse regering zowel het businessplan als de investeerders in Seaborne zeer kritisch bekeken hebben vooraleer die subsidie van 14 miljoen euro toe te kennen. Ook voor het Oostendse havenbestuur is de financiering altijd een zeer belangrijk element geweest. Zelfs onze vorige burgemeester Johan Vande Lanotte, die toch zeer kritisch was voor een nieuwe lijn is overtuigd van de financiële draagkracht.”