Vuurtorenwijk krijgt eerste wijkkantoor in Oostende: “We willen de drempel voor de dienstverlening verlagen” Leen Belpaeme

02 april 2019

15u21 3 Oostende Er voortaan een wijkkantoor in de Vuurtorenwijk waar je terechtkan met vragen voor de stad of het Sociaal Huis. In de Eduard Hammanstraat 30 werken vier maatschappelijk werkers en een administratief medewerker van de stad.

Het idee is om de dienstverlening dichter bij de burgers te brengen. Wijkbewoners kunnen hier terecht met vragen over de basisdienstverlening van het algemeen welzijnswerk, maar ook over wonen of onderwijs. “In de buitenwijken raken de mensen niet altijd tot bij de stadsdiensten. We zien dit labo als een proefproject om sociale dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. We merken dat een grote doelgroep tot bij het Sociaal Huis geraakt. Voor veel mensen is het fysiek ook moeilijk om naar het centrum te komen. We hopen dat we meer mensen kunnen bereiken door nu ook letterlijk dichter bij hen te komen. Daarnaast werden alle dossiers uit de wijk verdeeld over onze vier maatschappelijk werkers zodat de mensen voor hun dossier zo weinig mogelijk naar de Edith Cavelstraat moeten komen”, licht schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) toe. Daarnaast is er ook één medewerker van de stad actief om op algemene vragen te kunnen antwoorden. Kunnen zij de persoon in kwestie niet helpen, dan zorgen ze voor de juiste doorverwijzing. “Bedoeling is ook om goed samen te werken met alle actoren op de wijk zoals de wijkpolitie, de lokale handel, welzijnsorganisaties en het Ontmoetingscentrum De Ballon”, zegt schepen Maxim Donck( N-VA)

Als het wijkkantoor mooie resultaten kan voorleggen kan het project uitgebreid worden. Ondermeer het Westerkwartier komt hiervoor ook in aanmerking.