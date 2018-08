Vuilniszakkendief opgelucht met werkstraf 14 augustus 2018

02u39 0

Grote opluchting bij een Oostendenaar van Tsjetjeense afkomst in de rechtbank van Brugge. De man, die al meer dan 20 jaar hier woont, kreeg eerder dit jaar liefst 18 maanden cel omdat hij vijf rollen vuilniszakken had gestolen in de Colruyt in Middelkerke. Omdat hij niet opdaagde voor zijn vonnis werd hij bij verstek veroordeeld. De rechter hield daarbij vooral rekening met het strafblad van de man. Zo kreeg hij in 2003 al eens vier jaar cel wegens poging tot doodslag op een Russische militair. De man vroeg de rechter om de volgens hem overdreven straf fel te verminderen. De rechter gaf hem nu een werkstraf van 80 uren, waardoor hij na drie weken cel nu vrijkomt. (JHM)