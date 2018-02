Vuilniskorf vat vuur 26 februari 2018

In de Kapellestraat in Oostende heeft zaterdag rond 11 uur een vuilniskorf vuur gevat. De brandweer kon het brandje snel blussen. De schade bleef beperkt tot de uitgebrande vuilnisbak. De oorzaak is vermoedelijk een niet-gedoofde sigaret die in de vuilniskorf werd gegooid. Door het uur en de locatie - de winkelstraat- bleven de bluswerken niet onopgemerkt. (MMB)