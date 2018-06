Vuilnisbakken spreken weer 06 juni 2018

02u39 3

Net zoals de vorige jaren kan je op vier verschillende locaties in de stad weer sprekende of zelfs zingende vuilnisbakken tegenkomen. Na een winter veilig op stal vind je de speciale vuilnisbakken sinds kort weer in het straatbeeld. Op het Filip Van Maestrichtplein staat een eerste sprekende vuilnisbak. Op de Zeedijk tref je exemplaren aan ter hoogte van Kursaal Oostende en aan de strekdam. Ook aan museumschip Amandine staat zo'n vuilnisbak. Ze brengen verschillende boodschappen, van een bedenking of een leuke zinsnede tot een heus liedje. De geluidsfragmenten worden gegenereerd door een sensor die werkt op zonne-energie. "We merken dat het nog altijd een goed systeem is om vooral kinderen aan te zetten om afval in de vuilnisbak te gooien", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). (LBB)