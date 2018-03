Vuilnis voor 12 uur opgehaald tijdens broedseizoen meeuwen 28 maart 2018

Oostende zal dit jaar een drone inzetten om alle meeuwennesten in kaart te brengen. Zo is de stad niet alleen afhankelijk van meldingen. In het broedseizoen wordt het vuilnis ook voor 12 uur opgehaald.





"Eind april bestellen we één vlucht met een drone die over alle daken zal vliegen. Met de beelden kunnen we bekijken waar er nesten zijn en de eieren vervangen met dummy-eieren", zeggen schepen Martine Lesaffre (sp.a) en burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Vorig jaar werden al zo'n 150 eieren vervangen. Een andere nieuwe maatregel is het vervroegen van de huisvuilophaling. Bij de ophalingen op maandag en dinsdag, onder meer in het centrum, moet al het afval voor 12 uur weg zijn tussen 1 mei en eind augustus. Er worden extra mankracht en materiaal ingezet. (LBB)