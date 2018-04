Vrouwen, sport en Raoul Servais komen aan bod tijdens Erfgoeddag 12 april 2018

02u50 0 Oostende Op zondag 22 april staat de achttiende editie van Erfgoeddag volledig in het teken van het thema kiezen. Oostende kiest specifiek voor vrouwen die zich maatschappelijk onderscheidden en buitengewone prestaties neerzetten in Oostende.

De Stad aan Zee werkt daarnaast rond het jaarthema van de Erfgoedcel Kusterfgoed: 'sporterfgoed' en vieren de Oostendenaars de verjaardag van Raoul Servais. In de bibliotheek loopt de tentoonstelling 'Een vrouw, een Stem'. Een tentoonstelling over de vrouw en het stemrecht in België. Er is ook een panelgesprek met en over Oostendse vrouwen. "We confronteren enkele hedendaagse markante vrouwen met hun illustere Oostendse voorgangsters", zegt projectcoördinator Annelies Dierickx - Visschers.





In de Gemeenteraadszaal is er dan weer een tentoonstelling-voor-één-dag waar het gloednieuwe portret van voormalig burgemeester Jean Vandecasteele te zien zal zijn. In de zaal sieren burgemeestersportretten de wanden. Het portret zal er pas definitief komen als Vandecasteele niet meer actief is in de gemeenteraad. In de Koninklijke Stallingen is er dan weer veel te doen rond sport zoals een retro sportmodeshow.





In aanloop naar erfgoeddag wordt ondertussen het mooiste Oostendse sportieve dialectwoord gekozen. Nog tot en met 20 april doet dialectkenner Roland Desnerck dagelijks een suggestie op Stadsradio Oostende 1. Op Erfgoeddag wordt tijdens een live radiouitzending het winnende woord bekend gemaakt. (LBB)