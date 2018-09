Vrouw uit wrak bevrijd na crash in gracht 06 september 2018

De brandweer van Gistel heeft gisterenochtend een vrouw moeten bevrijden uit een Mercedes nadat de auto in de gracht was beland. Even na 10 uur raakte de bestuurster van de weg af op de A10 ter hoogte van Zandvoorde in de richting van Jabbeke. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. In de wagen zaten twee vrouwen maar een van hen kon op eigen kracht de wagen verlaten. De andere vrouw had de hulp van de brandweer nodig. Ook een ambulance een MUG-arts kwamen ter plaatse om hen de eerste zorgen toe te dienen. Beide vrouwen werden daarna met lichte verwondingen naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht. De politie liet een takelaar komen om de wagen, die 5 meter van de snelweg verwijderd in de gracht lag, te takelen. Verkeershinder was er dus niet. (JHM)