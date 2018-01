Vrouw steelt console en games in Mediamarkt 19 januari 2018

Een 34-jarige vrouw uit Oostende werd gisteren rond 11 uur op heterdaad betrapt op diefstal in de Mediamarkt in de Northaan in Oostende. De vrouw had een spelconsole en spellen weggestopt en bood die niet aan bij de kassa. De politie kwam ter plaatse voor de nodige afhandeling. (BBO)