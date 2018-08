Vrouw opgepakt voor afzetterij 23 augustus 2018

Een 48-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats werd gisteren opgepakt door de politie na afzetterij. Ze had in een broodjeszaak op het Sint-Petrus-en-Paulusplein een broodje besteld en liep weg zonder te betalen. Ze ging vervolgens een café binnen om zich te verstoppen, maar de politie vond haar toch. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits pleegde de vrouw de laatste zeven dagen in Oostende vijf gelijkaardige feiten. Er werd een pv opgesteld en de zaak wordt overgemaakt aan het parket. (BBO)