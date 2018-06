Vrouw opgepakt na winkeldiefstallen 21 juni 2018

De politie pakte dinsdag rond 16 uur een Marokkaanse vrouw uit Brugge op aan het Wapenplein in Oostende. De vrouw werd betrapt op een winkeldiefstal in de Kapellestraat en begaf zich naar het Wapenplein. Tijdens een fouille bleek dat de 54-jarige vrouw in het bezit was van meerdere gestolen spullen uit nog andere winkels. De politie stelde een proces-verbaal op en maakt het dossier over aan het parket.





(BBO)