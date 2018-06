Vrouw mist zoontje bij KVO Oostende door drugsarrestatie 09 juni 2018

Een vrouw van in de 40 uit Oostende vertelde eergisteren dat ze een speciaal moment in het leven van haar zoontje heeft gemist wegens drugsfeiten. Het zoontje van L. mocht vorig jaar met de spelers van KV Oostende opdraven voor de match en dat zou L. op tv bekijken. Vlak voordien echter viel de politie haar woning binnen en arresteerde haar wegens drugsfeiten. De vrouw wordt bestempeld als een middelgrote dealster en is zelf al 20 jaar gebruikster. Ze zou in een ruime tijd 3,6 kilogram cannabis en wat speed aan de man hebben gebracht. "Die tweede arrestatie en dat moment missen heeft me de ogen geopend", sprak L. "Ik werk sinds een half jaar en mijn cannabisgebruik is fel afgenomen." De vrouw riskeert 2 jaar cel. Op 8 november moet ze afkomen met nieuwe bewijzen dat ze werkt aan haar probleem. (JHM)