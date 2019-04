Vrouw met dieventas opgepakt na nieuwe betrapping in optiekzaak BBO

07 april 2019

20u24 0 Oostende In een optiekzaak in de Kapellestraat in Oostende is zaterdag een winkeldievegge opgepakt door de politie nadat ze betrapt werd op het stelen van dure brillen. Ze werd herkend door het winkelpersoneel omdat ze eerder toesloeg. Bovendien stond ze geseind bij de politie voor andere feiten.

Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits werd de patrouille rond 15 uur opgeroepen door het winkelpersoneel. De dievegge had er eerder toegeslagen, werd herkend en was opnieuw dure brillen aan het stelen. Dit keer zou ze niet zomaar kunnen ontsnappen. De vrouw was nog in de zaak toen de patrouille aankwam.

Het gaat om een 33-jarige zonder vaste verblijfplaats. “Bij een fouille stelden onze politiemensen vast dat haar handtas was omgevormd tot een dieventas”, zegt Smits. Aan de binnenkant was er aluminiumfolie bevestigd om de detectiesystemen om te omzeilen. “De vrouw stond ook geseind in het kader van andere feiten. Ze werd gearresteerd en opgesloten. De vrouw zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, aldus Smits. Allicht zal de vrouw worden aangehouden.