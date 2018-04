Vrouw langer in de cel voor dodelijke dosis fentanyl 21 april 2018

Een 29-jarige vrouw uit Oostende blijft een maand langer in de cel voor haar mogelijke betrokkenheid bij de drugsdood van een 33-jarige moeder. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.





Het lichaam van Franja V. werd op 9 april teruggevonden in het pand langs de Sint-Paulusstraat. De vrouw kwam om het leven door het inhaleren van de gassen van een pleister met fentanyl: een krachtig pijnstillend geneesmiddel. Oostendenaar Mike D., die V. kende uit het drugsmilieu, meldde vorige week het overlijden aan een begeleidster van afkickcentrum MSOC. Hij had het slachtoffer al enige tijd geleden zien liggen, maar belde toen de hulpdiensten niet. De onderzoeksrechter hield D. dan ook aan voor schuldig verzuim én voor het verschaffen van de drugs aan de vrouw. Vorig weekend werd ook de vriendin van D. opgepakt. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken wat haar precieze aandeel in de feiten is. (SDVO)