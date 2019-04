Vrouw krijgt 2 jaar cel met uitstel in beroep voor uitbuiting dames in massagesalons Jeffrey Dujardin

10 april 2019

15u54 0 Oostende Een Chinese vrouw heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf twee jaar met uitstel gekregen voor de seksuele uitbuiting van Chinese dames. Daarnaast heeft de vrouw ook een boete van 24.000 euro gekregen. Zhuohua F.(54) dwong de meisjes seks te hebben in ‘massagesalons’ die gevestigd waren in appartementen in Middelkerke en Oostende. In eerste aanleg kreeg ze drie jaar cel waarvan de helft effectief.

Op 24 februari 2016 viel het gerecht binnen in het Oostendse appartement, waar op dat moment vier Chinese dames aanwezig waren. “De vrouwen moesten hun paspoorten afgeven, zo hield ze hen in toom”, stelde de procureur-generaal in beroep. “Ze hadden duidelijk angst van de vrouw en haar man. Haar man wist echter ook wat er gaande was, hij zetten advertenties online om meisjes te vinden.”

Haar man, Yvan C., kreeg in eerste aanleg een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en 24.000 euro boete, waarvan 4.800 euro effectief. Hij ging niet in beroep. Kris Vincke, de advocaat van Zhuohua F., vroeg het hof om een mildere straf. “Zij heeft nooit het plan gehad om iemand uit te buiten”, zei hij. “De dames die er werkten wisten goed genoeg wat een massage met happy ending was. En de identiteitskaarten lagen inderdaad bij haar, maar dat was enkel om administratieve zaken in orde te brengen.”

De procureur-generaal in beroep, Peter De Smet, zag het anders. Zelfs al was de dag van de behandeling een Chinese feestdag, “Het is nu niet omdat het Chinees nieuwjaar is, dat het hier met een ‘happy ending’ moet eindigen. De sector waarin zij werkte is niet onschuldig. No money, no love, dat is iets wat mevrouw goed begrijpt. Twee bordelen, vier prostituees en zij was de hoermadam. Ze verblijft ook illegaal in ons land.”

De vrouw zelf kreeg het laatste woord. “Ik hou van Belgie, ik wil hier blijven en werken. Ik heb die slechte dingen niet gedaan”, zei ze.