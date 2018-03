Vrouw in ziekenhuis door rook 16 maart 2018

02u27 0

De brandweer is gisteren rond 11 uur opgeroepen voor een brand in de Prins Boudewijnstraat in Oostende, naast de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. In een appartement was een pot op het vuur blijven staan.





Dat veroorzaakte veel rook en het begin van een brand. De bewoners waren er nog voor de aankomst van de brandweer in geslaagd het vuur te blussen. Een 25-jarige vrouw werd wel even in het ziekenhuis opgenomen met lichte rookvergiftiging. (BBO)