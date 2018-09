Vrouw gewond bij botsing JELLE HOUWEN

04 september 2018

Bij een kop-staartbotsing op het President Kennedyplein in Oostende is een 33-jarige vrouw uit Blankenberge gisteren rond de middag lichtgewond geraakt. Zowel zij als de bestuurder van de andere wagen legden een negatieve ademtest af. Er was wat verkeershinder door het ongeval.