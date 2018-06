Vrouw gebruikt heroïne tijdens zwangerschap 08 juni 2018

02u35 7 Oostende Ondanks het feit dat ze wist dat ze zwanger was, is een Oostendse vrouw af en toe blijven heroïne gebruiken.

C.B. kreeg de drug van haar vriend R.B., die nu al een tijdlang in de cel zit en ervan verdacht wordt al veel langer heroïne en cannabis te dealen in Oostende. Het kind van de twee kwam begin mei zes weken te vroeg op de wereld, via een keizersnede. "Ik vraag me af wat daarvan de oorzaak is", sneerde de rechter. "Medisch of door de drugs? Wie zal het zeggen? Dat kind is al verslaafd nog voor het ter wereld is gekomen. Echt schandalig van jullie!" R.B. riskeert 20 maanden cel en 18.780 euro verbeurdverklaring. Hij verkocht 720 gram heroïne en 384 gram cannabis. Zijn vriendin hangt 12 maanden cel boven het hoofd. Haar broer, de derde beklaagde, riskeert 8 maanden. Vonnis op 25 juni. (JHM)