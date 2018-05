Vrouw gebeten door loslopende Stafford 02 mei 2018

02u25 0 Oostende In de Tarwestraat in Oostende is een 53-jarige vrouw maandagavond tijdens een wandeling in de arm gebeten door een loslopende Staffordshire.

De vrouw was aan het wandelen niet ver van een grasplein en had zelf haar Engelse Bulldog mee. Plots zag ze hoe twee Staffordshires op haar en haar hond af kwamen. Die waren uitgelaten door een 26-jarige vrouw die de dieren niet aan een leiband hield. De twee Staffordshires vielen daarop de Engelse Bulldog aan. Eerst probeerden ze de dieren uit elkaar te houden met een stok, maar toen dat niet lukte kwam de 53-jarige vrouw tussenbeide. Ze gooide zich tussen de dieren en werd gebeten door een van de Staffords. De vrouw moest naar het ziekenhuis om de wonde aan de arm te laten hechten. De politie kwam ter plaatse om de nodige pv's op te stellen.





De dieren zijn niet in beslag genomen en mochten terug mee met de eigenares. Het is nog niet duidelijk of er later iets met de honden zal gebeuren. De Engelse Bulldog moest na de aanval naar de dierenarts voor verzorging, maar mocht ook terug naar huis.





(JHM)





Meer over human interest

dieren