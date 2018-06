Vrouw gebeten door hond 18 juni 2018

In de Taboralaan in Oostende is zaterdag rond 18.30 uur een vrouw aangevallen door een jonge hond. De Mechelaar liep uit de tuin en keerde zich plots tegen een ander hondje, waarna de eigenares van die laatste tussenbeide wou komen. Daarbij werd de vrouw in de kuit gebeten door de Mechelaar. De viervoeter kon uiteindelijk gekalmeerd worden, maar de vrouw moest wel overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie stelde een proces-verbaal op. De eigenaar van de Mechelaar moet zijn omheining aanpassen, zodat de hond niet meer op straat kan en zal ook het slachtoffer moeten vergoeden. (MMB)