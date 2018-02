Vrouw die taxi niet betaalt, krijgt zes maanden cel 09 februari 2018

Een 34-jarige vrouw met de Franse nationaliteit uit Nieuwpoort heeft zes maanden cel gekregen omdat ze op 6 december 2016 een taxi weigerde te betalen. Die dag nam Lydie R. een taxi vanuit Nieuwpoort naar Roeselare. Van daaruit reed ze verder naar Oostende. Bij aankomst weigerde ze echter het bedrag van 295 euro op te hoesten. "Ik herinner me door m'n epilepsie niets meer", verklaarde de vrouw aan de politie. Uiteindelijk gaf ze op de vorige zitting de feiten toe. Maar ze had wel een excuus klaar. "Ik had gewoon niet genoeg geld bij me", klonk het. (SDVO)